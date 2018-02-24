События

01:18 24.02.2018

Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в Вене

Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в Вене

        Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу

      "Образовать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы, созданной по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной по Договору по открытому небу (февраль - декабрь 2018 года, Вена, Республика Австрия)", – сказано в указе президента Украины №40/2018 от 23 февраля 2018 года обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

      Согласно указу, делегацию для участия в переговорах возглавит постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук. В состав делегации также входят 12 представителей иных учреждений и организаций.

      Согласно указу МИД Украины утвердит указания делегации Украины на переговоры в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу. Кроме того министерство может привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.

      Кабмин обеспечит в установленном порядке участие десяти членов делегации, которые отправляются в Вену.

      Глава делегации Украины обеспечит представление МИД Украины отчетов о результатах участия делегации Украины в переговорах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

Боевики из 122-мм и 152-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ

Гриневич: Венгрия перекручивает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании"

ВСУ готовы и далее обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности СММ ОБСЕ в Украине

Зубко за расследование Нацагентством госслужбы заявлений Москаля в отношении Супрун

Министр Кабмина Саенко за утверждение кодекса этики поведения глав местных госадминистраций

В Киеве с субботы ожидается значительное похолодание

Эксперты погранведомств Украины и Молдовы совместно оценили угрозы погранбезопасности

Украинский военный погиб, еще один ранен в пятницу на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Новое посольство США в Иерусалиме планируется открыть в мае

Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

США никогда не вводили такие мощные санкции, как в случае с КНДР

Признание в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний сделал экс-совентик предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

До конца февраля в Киеве ожидаются крепкие морозы, будет работать 44 пункта обогрева

В Минобороны работают над созданием сети региональных центров психологической реабилитации бойцов ВСУ

Вдоль линии разграничения на Донбассе в пятницу днем установилось относительно затишье

Во Львове приговорили к разным срокам трех членов добробата "ОУН", обвиняемых в подготовке терактов

Стивидоры Одесского региона договорились применять рыночные цены на перевалки в новом МГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА