Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в Вене

Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы, созданной по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной по Договору по открытому небу (февраль - декабрь 2018 года, Вена, Республика Австрия)", – сказано в указе президента Украины №40/2018 от 23 февраля 2018 года обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

Согласно указу, делегацию для участия в переговорах возглавит постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук. В состав делегации также входят 12 представителей иных учреждений и организаций.

Согласно указу МИД Украины утвердит указания делегации Украины на переговоры в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу. Кроме того министерство может привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.

Кабмин обеспечит в установленном порядке участие десяти членов делегации, которые отправляются в Вену.

Глава делегации Украины обеспечит представление МИД Украины отчетов о результатах участия делегации Украины в переговорах.