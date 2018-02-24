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00:34 24.02.2018

США никогда не вводили такие мощные санкции, как в случае с КНДР

США никогда не вводили такие мощные санкции, как в случае с КНДР

        Санкции, введённые на данный момент США против КНДР, - самые мощные ограничительные меры, которые Вашингтон когда бы то ни было принимал против иностранного государства, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

      "Санкции, которые действуют сегодня - самые мощные, которые наша страна когда-либо вводила против другого государства", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

      Ранее сообщалось о решении администрации США ввести дополнительные санкции против Пхеньяна.

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