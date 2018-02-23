События

23:03 23.02.2018

Боевики из 122-мм и 152-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ

Боевики из 122-мм и 152-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ

        Боевики в пятницу вечером из крупнокалиберной артиллерии 122-мм и 152-мм обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к международному праву и мирным инициативам, которые были достигнуты в Минске. Так, на Луганском направлении, около 21.00 противник обстрелял позиции сил АТО с запрещенного минского договоренностями вооружение - артиллерией калибра 122 мм", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу вечером.

      По предварительной информации штаба, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

      Кроме того, в то же время, в районе населенного пункта Подлесное, боевики применили против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.

      В штабе АТО уточняют информацию об последствиях вражеских обстрелов.

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