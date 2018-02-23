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22:28 23.02.2018

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ремонтные работы на дорогах украинской столицы осуществляют компании, которые могут гарантировать качество и соответствующий срок эксплуатации этих дорог, сообщает управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации.

"Говорят, что асфальт, положенный год назад, сходит весной вместе со снегом. Для того, чтобы предупредить это, каждый подрядчик, с которым город подписывает контракт на укладку асфальтового покрытия, дает гарантию пять лет на эксплуатацию этой дороги", - отметил В.Кличко в эфире телеканала "NewsOne".

По его словам, в случае, если обнаруживаются определенные дефекты, то компания-подрядчик за свой счет обязана их устранить. "Если появляются трещины или качество дефекты, то компания за свой счет обязана устранить их. И гарантия на новые дороги - пять лет. Только на таких условиях мы работаем с компаниями-подрядчиками", - добавил В.Кличко.

Мэр рассказал, что столичная власть сотрудничает не только с отечественными компаниями, но и с иностранными компаниями-подрядчиками, в частности с турецкими, белорусскими и другими компаниями, которые гарантируют городу хорошее качество и сроки эксплуатации этих дорог. Подрядчиков город выбирает на конкурсной основе. "Тендеры, все открыто. Все зависит от цены и качества", - сказал В.Кличко.

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