События

19:56 23.02.2018

До конца февраля в Киеве ожидаются крепкие морозы, будет работать 44 пункта обогрева

До конца февраля в Киеве ожидаются крепкие морозы, будет работать 44 пункта обогрева

В субботу, 24 февраля, в Киеве ожидается снижение температуры воздуха, низкая температура продержится в течение несколько дней, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем 8-10 ° мороза", - говорится в сообщении.

25 и 26 февраля также синоптики прогнозируют холодную погоду - ночью ожидается 17-19° мороза, днем 10-12 ° мороза. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Во вторник, 27 февраля, в Киеве ночью без осадков, днем небольшой снег, 28 февраля умеренный снег, холодная погода сохранится.

"В период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых – круглосуточно", - напомнили в КГГА.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

В Киеве с субботы ожидается значительное похолодание

Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

На Контрактовой площади нашли 152-мм артснаряд времен Второй мировой

В Киеве в связи с матчем между "Динамо" и "АЕК" будут перекрыты 3 станции метро

В Киеве возобновят работу пунктов обогрева

В Киеве 26 февраля состоится форум, посвященный сопротивлению оккупации Крыма, а также пройдет митинг на Майдане

Во вторник, 20 февраля, в Киеве на дорогах ожидается гололедица

ПОСЛЕДНЕЕ

Новое посольство США в Иерусалиме планируется открыть в мае

Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в Вене

США никогда не вводили такие мощные санкции, как в случае с КНДР

Боевики из 122-мм и 152-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ

Признание в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний сделал экс-совентик предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс

Гриневич: Венгрия перекручивает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании"

В Минобороны работают над созданием сети региональных центров психологической реабилитации бойцов ВСУ

ВСУ готовы и далее обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности СММ ОБСЕ в Украине

Вдоль линии разграничения на Донбассе в пятницу днем установилось относительно затишье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА