До конца февраля в Киеве ожидаются крепкие морозы, будет работать 44 пункта обогрева

В субботу, 24 февраля, в Киеве ожидается снижение температуры воздуха, низкая температура продержится в течение несколько дней, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем 8-10 ° мороза", - говорится в сообщении.

25 и 26 февраля также синоптики прогнозируют холодную погоду - ночью ожидается 17-19° мороза, днем 10-12 ° мороза. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Во вторник, 27 февраля, в Киеве ночью без осадков, днем небольшой снег, 28 февраля умеренный снег, холодная погода сохранится.

"В период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых – круглосуточно", - напомнили в КГГА.