События

19:12 23.02.2018

ВСУ готовы и далее обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности СММ ОБСЕ в Украине

ВСУ готовы и далее обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности СММ ОБСЕ в Украине

Украинская сторона выразила готовность и в дальнейшем обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщатся на официальном сайте Минобороны, об этом речь шла во время рабочей встречи начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко с председателем СММ ОБСЕ в Украине Эртурулом Апаканом в пятницу.

"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, текущую деятельность и ближайшую безопасностную перспективу работы СММ ОБСЕ, а также вопросы дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в Вене

В Минобороны работают над созданием сети региональных центров психологической реабилитации бойцов ВСУ

Вдоль линии разграничения на Донбассе в пятницу днем установилось относительно затишье

Пограничник на полигоне во Львовской области погиб в результате детонации боеприпаса гранатомета

В СММ ОБСЕ обвиняют стороны конфликта на Донбассе в нарушении пунктов минских соглашений

Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

В зоне АТО проводятся первоочередные поисковые мероприятия в связи с отсутствием одного военнослужащего

ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области

Двое военных ВСУ задержаны по подозрению в убийстве сослуживцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на улицах и сэкономит бюджет

Новое посольство США в Иерусалиме планируется открыть в мае

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы, похитившей ребенка в Киеве, направлен в суд

Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире

США никогда не вводили такие мощные санкции, как в случае с КНДР

Боевики из 122-мм и 152-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ

Признание в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний сделал экс-совентик предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

Гриневич: Венгрия перекручивает и политизирует ситуацию с законом "Об образовании"

До конца февраля в Киеве ожидаются крепкие морозы, будет работать 44 пункта обогрева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА