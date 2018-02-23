ВСУ готовы и далее обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности СММ ОБСЕ в Украине

Украинская сторона выразила готовность и в дальнейшем обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщатся на официальном сайте Минобороны, об этом речь шла во время рабочей встречи начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко с председателем СММ ОБСЕ в Украине Эртурулом Апаканом в пятницу.

"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, текущую деятельность и ближайшую безопасностную перспективу работы СММ ОБСЕ, а также вопросы дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.