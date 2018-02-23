События

18:26 23.02.2018

Вдоль линии разграничения на Донбассе в пятницу днем установилось относительно затишье

Вдоль линии разграничения на Донбассе в пятницу днем установилось относительно затишье

В пятницу напряжение вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе несколько ослабло, поскольку боевики с начала суток осуществили лишь 3 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице в соцсети "Фейсбук".

Так, на Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и гранатометы по украинским опорным пунктам возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал ВСУ у Троицкого, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позиция у Новоалександровки.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации", - подчеркивают в пресс-центре штаба АТО.

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Интерфакс-Украина
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