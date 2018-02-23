События

16:29 23.02.2018

Москаль извинится перед Супрун не ранее, чем услышит ее "искренние извинения"

Москаль извинится перед Супрун не ранее, чем услышит ее "искренние извинения"

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что первой должна извиниться исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун за распространение недостоверной информации о Закарпатье.

22 февраля СМИ сообщили, что Г.Москаль резко высказался в отношении и.о. министра здравоохранения У.Супрун. Словесный конфликт произошел на фоне обвинений и.о. министра, что якобы область завезла вакцину от кори из Венгрии контрабандой. Ряд членов Кабмина заявили, что высказывания Г.Москаля неприемлемы, а премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что глава ОГА должен извинится перед У.Супун.

"Первая должна просить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня", - говорится в сообщении на официальном сайте Г.Москаля.

По мнению главы Закарпатской обладминистрации, его высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству.

"Так, пункт 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины указывает: "Физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации". При этом кодекс не регламентирует, какой именно должен быть ответ - эмоциональный, нейтральный или какой-либо другой. Ответ формирует тот, чьи права нарушены", - добавил Г.Москаль.

Кроме того, он подчеркнул, что негативная информация, распространенная о лице, считается недостоверной, если лицо, которое ее распространило, не докажет противоположного.

"Я выразил ответ способом, который считал нужным. Если госпожа У.Супрун считает, что это задело ее честь, достоинство и деловую репутацию, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказываниям", - отметил глава области.

Г.Москаль настаивает на том, что первой должна попросить прощения У.Супрун, если же она не извинится, то и он не намерен.

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