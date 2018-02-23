Пограничник на полигоне во Львовской области погиб в результате детонации боеприпаса гранатомета

Военная прокуратура Львовского гарнизона открыла уголовное производство по факту превышения военным служебным лицом кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины служебных полномочий, в результате чего погиб прапорщик от ранения в голову вследствие детонации боеприпаса РПГ-7В.

"Установлено, что 22 февраля руководитель стрельб кинологического учебного центра Госпогранслужбы Украины, что в г.Великие Мосты на Львовщине, во время выполнения учебных стрельб, нарушив порядок и технику безопасности во время их проведения, превысил служебные полномочия, чем вызвал гибель военнослужащего по контракту пограничной комендатуры быстрого реагирования кинологического учебного центра", - говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины.

По предварительной версии, 36-летний прапорщик, получив ранение головы, погиб около 12.30 22 февраля на территории полигона учебного центра в результате детонации боеприпаса РПГ-7В.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины (превышение военнослужащим власти или служебных полномочий, использование насилия по отношению к подчиненным, которые нанесли значительный вред). Досудебное расследование осуществляет Сокальское отделение полиции Червоноградского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины во Львовской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона.

Как сообщалось, 22 февраля во Львовской области во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования. Он погиб во время учебных стрельб из РПГ на полигоне в городе Великие Мосты Сокальского района.