В Броварах поезд насмерть сбил юношу в наушниках

Поезд насмерть сбил 19-летнего юношу в наушниках, переходившего дорогу в неустановленном месте в Бровараз (Киевская обл.).

Как сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области в соцсети "Фейсбук", указанное происшествие произошло около 9:30 пятницы.

Погибший – 19-летний местный житель.

Следователи Броварского отдела Нацполиции открыли уголовное производство по ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Проводятся следственные действия.