События

04:01 23.02.2018

Ранее осужденный за педофилию задержан при попытке похитить 9-летнего ребенка с детской площадки – прокуратура

В с.Цуповка Дергачевского района Харьковской области местный житель задержал мужчину, пытавшегося похитить его 9-летнего сына с детской площадки, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут от детской площадки, и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал правоохранителей", - рассказал руководитель Дергачевской местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

Как было установлено, задержанный был ранее судим за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и вернулся из мест лишения свободы в октябре минувшего 2017 года. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст.146 (похищение ребенка) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Следователи проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

 

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