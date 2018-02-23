Гибель украинского медика на Донбассе остается напоминанием о неисчерпанном конфликте на востоке Украины

Государственный департамент США заявил, что инцидент с гибелью на Донбассе украинского медика, который пытался помочь гражданским, является напоминанием, что конфликт на востоке Украины продолжается, сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

"США призывают Россию оказать влияние на подконтрольных им боевиков для соблюдения ими режима прекращения огня, отвода тяжелого вооружения и соглашения на размещение миротворческой миссии ООН", – отметила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

Кроме того, Х.Нойерт также отметила, что Россия продолжает разжигать конфликт, созданный в 2014 г., который уже унес более 10 тыс. жизней, и руководить подконтрольными ей силами.