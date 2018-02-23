Партия "Основа" презентовала мобильное приложение для своих сторонников

Политическая партия "Основа" представила приложение, которое позволит ее сторонникам получить членство в политической силе.

"Сегодня мы увидели презентацию инновационного для Украины продукта, который можно использовать для развития политической системы Украины", – сказал глава партии Андрей Николаенко во время презентации в четверг в Киеве.

Как отмечают в руководстве политсилы, приложение дает возможность следить за событиями, связанными с деятельностью партии, а также комментировать новости о ней, что позволяет набирать баллы, определенная сумма которых даст возможность повысить свой статус в политической силе.

"Чем это принципиально отличается от социальной сети – все действия, которые вы будете осуществлять в приложении, вся ваша активность, не оценивая ее качество, конвертируется в ваше влияние. Активность позволяет двигаться в иерархии партийной от простого сторонника. Тратя определенное количество времени в день, вы набираете определенное количество баллов, что дает вам возможность стать волонтером", - пояснил глава политисполкома "Основы" Владимир Полочанинов.

"Если вы продолжаете быть с нами и вам интересно, вы можете перейти в статус активиста. На этом этапе мы можем предложить вам вступить в партию. И дальше, приняв решение развиваться в партийной структуре, вы можете дойти до кандидата или даже до лидера", - пояснил он.