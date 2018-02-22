Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове заслуживают самого сурового наказания

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко надеется на вынесение справедливого приговора по делу о теракте, который произошел возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года.

"Мы добьемся обязательно справедливого приговора", - сказал Ю.Данильченко журналистам в четверг после возложения цветов в память о погибших в теракте.

Он отметил, что график заседаний по делу очень плотный (2-3 заседания в неделю) и, если бы обвиняемые и защита не использовали тактику затягивания, судебное следствие можно было бы закончить в течение 2-3 недель.

"Прокуратура делает все, чтобы получить долгожданный справедливый приговор по этому делу. По нашей инициативе суд заседает 2-3 раза в неделю. Вчера было заседание и завтра - очередное. Если бы не трата времени на рассмотрение бесконечных безосновательных ходатайств защиты, к дебатам можно было бы сделать за две-три недели… Понимая, что им может грозить пожизненное заключение, обвиняемые вместе с защитой делают все, чтобы оттянуть неизбежное. С какой целью ведется планомерное затягивание процесса, мне не понятно", - сказал Ю.Данильченко

По его мнению, обстоятельств, смягчающих вину, в деле нет, и обвиняемый заслуживают самого сурового наказания, предусмотренного санкцией статьи – пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось, 31 января обвиняемый в теракте возле Дворца спорта Сергей Башлыков отказался от адвоката.

"У других адвокатов (защищавших обвиняемых Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова - ИФ) закончились полномочия в 2017г. и чтобы не затягивать процесс, я заключил договор еще с двумя обвиняемыми, с Дворниковым и Башлыковым, но только до конца этого месяца. Сегодня я был готов защищать всех троих обвиняемых, но Башлыков отказался от моего участия. А поскольку у него нет договора ни с каким другим адвокатом, суд вынес определение и ему должны назначить бесплатного адвоката", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат обвиняемого Виктора Тетюцкого Дмитрий Тихоненков.

Представитель потерпевших Олег Головков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что такая позиция обвиняемого может привести к новому затягиванию судебного процесса.

"Позиция Башлыкова может привести к затягиванию судебного процесса, потому что новому адвокату будет необходимо время на ознакомление с материалами дела, на формирование правовой позиции и согласование ее с подзащитным", - сказал О.Головков.

2 февраля другой обвиняемый В.Дворников также попросил назначить ему бесплатного адвоката.

Ранее заседания по делу неоднократно переносились из-за жалоб одного из обвиняемых на плохое самочувствие. В связи с этим 18 октября 2017г прокуратура заявила ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении этого обвиняемого, чтобы, в частности, установить, позволяет ли его состояние здоровья участвовать в судебных заседаниях.

28 декабря 2017г. результаты этой судебно-медицинской экспертизы были обнародованы в суде.

"Экспертиза установила, что у него есть некое заболевание, но в специализированном лечении он не нуждается и может лечиться в условиях СИЗО", – сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

24 января 2018г. впервые за более, чем 4 месяца, суд продолжил рассмотрение материалов производства и изучил один том доказательств.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.