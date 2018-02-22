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22:13 22.02.2018

Белый дом одобрит публикацию меморандума демократов по расследованию "дела об РФ", как только он будет соответствовать стандартам ФРР

Белый дом одобрит публикацию меморандума демократов по расследованию "дела об РФ", как только он будет соответствовать стандартам ФРР

В администрации США будут готовы одобрить публикацию меморандума о расследовании "дела о России", подготовленного демократическим меньшинством в комитете по разведке палаты представителей США, как только этот документ будет согласован с ФБР, заявил в четверг представитель Белого дома Радж Шах.

"Мы одобрим публикацию меморандума, когда он будет соответствовать стандартам ФБР", - сказал он на брифинге, пояснив, что сейчас как раз идет процесс согласование этого текста с ФБР.

Ранее в феврале Белый дом заблокировал публикацию документа, сославшись на его секретность. По мнению Белого дома, публикация текста в нынешнем виде может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом также обратился с просьбой к демократам внести изменения в меморандум, в чем им готово помочь министерство юстиции США.

В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Д.Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.

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