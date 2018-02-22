Белый дом одобрит публикацию меморандума демократов по расследованию "дела об РФ", как только он будет соответствовать стандартам ФРР

В администрации США будут готовы одобрить публикацию меморандума о расследовании "дела о России", подготовленного демократическим меньшинством в комитете по разведке палаты представителей США, как только этот документ будет согласован с ФБР, заявил в четверг представитель Белого дома Радж Шах.

"Мы одобрим публикацию меморандума, когда он будет соответствовать стандартам ФБР", - сказал он на брифинге, пояснив, что сейчас как раз идет процесс согласование этого текста с ФБР.

Ранее в феврале Белый дом заблокировал публикацию документа, сославшись на его секретность. По мнению Белого дома, публикация текста в нынешнем виде может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом также обратился с просьбой к демократам внести изменения в меморандум, в чем им готово помочь министерство юстиции США.

В конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Д.Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.