События

20:42 22.02.2018

Остаются неосвоенными еще 7 млрд грн конфискованных средств окружения Януковича

Остаются неосвоенными еще 7 млрд грн конфискованных средств окружения Януковича

 Из конфискованных средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича не освоено 7 млрд грн, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Использование конфискованных средств в интересах народа Украины является одним из приоритетных вопросов Генеральной прокуратуры Украины... Реализация проекта по запуску ракеты (украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной поражать наземные и морские цели - ИФ), о чем отчиталось Министерство обороны, стала возможной в том числе и за счет средств, конфискованных Генпрокуратурой", - сказал Е.Енин в эфире"5 канала" в четверг вечером.

Вместе с тем, он подчеркнул, что далеко не все средства, конфискованные в 2017 году, освоены надлежащим образом. "Мы постоянно находимся в коммуникации с правительством и министерствами относительно путей использования указанных средств", - сказал замгенпрокурора.

Отвечая на вопрос о том, сколько из конфискованных средств еще не освоено, Е.Енин сказал: "На сегодняшний день, по моей информации, неосвоенными остаются около 7 млрд грн".

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