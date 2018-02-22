События

18:52 22.02.2018

Боевики с полуночи 10 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики с полуночи 10 раз обстреляли позиции сил АТО

 Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксировано 10 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сводке штаба на странице в Фейсбуке.

На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции вблизи н.п. Зайцево и Новолуганское, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового.

На Донецком направлении НВФ применили 120- и 82-мм минометы у Новотроицкого.

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Интерфакс-Украина
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