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18:31 22.02.2018

В учреждениях пенитенциарной системы Украины в 2017 году не зафиксированы случаи пыток, заверяют в Минюсте

В учреждениях пенитенциарной системы Украины в 2017 году не зафиксированы случаи пыток, заверяют в Минюсте

 В учреждениях пенитенциарной системы Украины в 2017 году не были зафиксированы случаи пыток, подчеркнули в Министерстве юстиции.

"Мы базируемся на выводах Международного комитета Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас. Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий относительно применения физической силы. Кроме того, отмечается, что питание в учреждениях является удовлетворительным. Поэтому я могу точно сказать, что в 2017 году пыток не было", - заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев, которого цитирует сайт Минюста в четверг.

Ранее в организации Amnesty International Украина утверждали, что правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки и другие виды жесткого обращения.

"В расследовании относительно так называемых тайных тюрем СБУ не произошло никакого прогресса. Официальные представители правоохранительных органов снова применяли пытки и другие виды жестокого обращения", - говорится в годовом отчете правозащитников в части Украины, которое есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

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