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15:44 22.02.2018

Порошенко считает недопустимыми действия силовиков в Оболонском райсуде Киева и приносит извинения журналистам

Порошенко считает недопустимыми действия силовиков в Оболонском райсуде Киева и приносит извинения журналистам

Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимыми действия представителей силовых органов в отношении представителей средств массовой информации в Оболонском районном суде г.Киева, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результаты служебного расследования", - написал С.Цеголко на своей странице с соцсети Фейсбук в четверг.

Как сообщали СМИ, утром в среду, 21 февраля, когда должен был состояться допрос президента П.Порошенко в Оболонском районном суде в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, перед началом судебного заседания были предприняты усиленные меры безопасности. В частности журналистам необходимо было пройти кордоны охраны с рамками-металлоискателями, а журналисток в отдельном помещении осматривали на предмет наличия надписей на теле во избежание ранее имевших место прецедентов с акциями движения Femen.

Вместе с тем, П.Порошенко дал показания в режиме видеоконференции из Администрации главы государства, не посещая здания Оболонского райсуда.

В свою очередь как сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Ярослав Яценко, в среду утром в Оболонском райсуде была задержана активистка Femen, которую отпустили "после пяти часов незаконного удерживания в Оболонском управлении полиции".

"При этом ей не предъявили никаких обвинений и претензий к ней полицейские не имеют. Как мне сказал начальник управления, полицейские пять часов подряд пили с активисткой чай и разъясняли ей, что негоже в судах обнажать свое тело. При этом, конечно же, она чаевничала с ними в полиции абсолютно добровольно. По факту активистку пять часов просто не выпускали из полиции и скрывали ее местонахождение", - уточнил адвокат.

Он добавил, что это был "пример беспрецедентного в мировой практике нарушения прав человека и унижения человеческого достоинства, когда полиция заставляла женщин раздеваться и показывать свои тела, а молодую беззащитную девушку пять часов без законных оснований удерживала в неволе - лишь бы не допустить мирный протест против президента".

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