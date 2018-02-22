События

15:34 22.02.2018

Пограничник погиб во время учебных стрельб во Львовской области

Пограничник погиб во время учебных стрельб во Львовской области

Во Львовской области в четверг во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба погранведомства.

"По данному факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры. В это время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Обстоятельства гибели пограничника в Госпогранслужбе не сообщили.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МККК доставил в Донецк 320 тонн продуктов и средств гигиены

Ситуация с пропуском грузовиков в РФ нормализуется

В Гоптовке и Бачевске растут очереди грузовиков в сторону выезда в РФ

Около 150 грузовиков не могут попасть в РФ из Украины

МККК доставил в Донецк 326 тонн продуктов и средств гигиены

В ЕС не считают Украину страной миграционного риска

Госпогранслужба в 2017 году разоблачила 25 международных каналов торговли людьми

Пограничники задержали в Одесской области приднестровских полицейских, которые пытались похитить гражданина Украины

Саакашвили вернули в Польшу, при его задержании применили силу

У границы с Россией пограничники обнаружили 300кг сыра

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину еще 9 российских изданий

Порошенко считает недопустимыми действия силовиков в Оболонском райсуде Киева и приносит извинения журналистам

В оккупированном Крыму продолжается наступление на свободу слова и право мирных собраний – Amnesty International

Правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки - Amnesty International

На оккупированный Донбасс для ротации прибыли около 200 российских военных

Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

Суд обязал полицию начать расследование о похищении и незаконном выдворении Саакашвили по заявлению его защиты – адвокат

Суд по Януковичу намерен 28 февраля допросить экс-главу киевского СБУ

Суд отказал адвокатам Януковича в повторном допросе Порошенко

Нардеп Бакулин и его помощники не выходят на связь - Парубий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА