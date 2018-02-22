Пограничник погиб во время учебных стрельб во Львовской области

Во Львовской области в четверг во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба погранведомства.

"По данному факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры. В это время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Обстоятельства гибели пограничника в Госпогранслужбе не сообщили.