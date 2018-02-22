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14:33 22.02.2018

В оккупированном Крыму продолжается наступление на свободу слова и право мирных собраний – Amnesty International

В оккупированном Крыму продолжается наступление на свободу слова и право мирных собраний – Amnesty International

Организация Amnesty International Украина констатируют продолжение наступление на права человека в оккупированном Россией Крыму.

"В Крыму продолжилось наступление на права на свободу слова, объединения и мирных собраний. Как и ранее, власть травит преимущественно этнических крымских татар", - говорится в годовом отчете правозащитников в части Украины, которое есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В организации также отметил, что продолжается самовольный запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Правозащитники констатируют участившиеся рейды силовых структур на дома крымских татар "в поисках незаконного оружия, наркотиков и экстремистской литературы".

В Amnesty International также указывают на преследование со стороны российской власти адвокатов, которые защищают в крымских судах интересы тех, кто подвергся преследованию.

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