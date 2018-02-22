События

13:59 22.02.2018

На оккупированный Донбасс для ротации прибыли около 200 российских военных

На оккупированный Донбасс для ротации прибыли около 200 российских военных

Россия с целью ротации направила около 200 военнослужащих на оккупированную территорию Донецкой области, их разместили возле населенного пункта Мануйловка, сообщили в штабе АТО.

"Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров. По информации разведки штаба АТО, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований страны-агрессора, которых разместили на полигоне "Восточный" вблизи населенного пункта Мануйловка на временно оккупированной Донецкой области", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В штабе отмечают, что после "акклиматизации" эти военнослужащие заменят других российских военных, которые на ротационной основе находятся на должностях в так называемых соединениях и воинских частях незаконных вооруженных формированиях.

"Следует добавить, что с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" пребывание российских вооруженных сил, других военных формирований и деятельности оккупационных администраций РФ признаны незаконными и противоречащими нормам и принципам международного гуманитарного права", - напомнили в штабе АТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину еще 9 российских изданий

Закон по Донбассу предусматривает переход от АТО к операции Объединенных сил

За минувшие сутки один военнослужащий погиб, трое получили ранения, один травмирован

Экс-ППСник и гражданин РФ подозреваются в угоне элитных авто в Харькове

Сутки в АТО: Двое раненых, один погибший

Медик-военнослужащий погибла, военный ранен при обстреле боевиками на Донбассе

Администрация США продолжит отвечать на кибератаки со стороны РФ

Матиос: Еженедельно 2-3 военных в АТО совершали самоубийства в 2017 году

Госдеп США предостерегает страны по всему миру от ведения бизнеса с предприятиями российского ВПК

США продолжат быть "жесткими" в отношении России - Белый Дом

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко считает недопустимыми действия силовиков в Оболонском райсуде Киева и приносит извинения журналистам

Пограничник погиб во время учебных стрельб во Львовской области

В оккупированном Крыму продолжается наступление на свободу слова и право мирных собраний – Amnesty International

Правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки - Amnesty International

Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

Суд обязал полицию начать расследование о похищении и незаконном выдворении Саакашвили по заявлению его защиты – адвокат

Суд по Януковичу намерен 28 февраля допросить экс-главу киевского СБУ

Суд отказал адвокатам Януковича в повторном допросе Порошенко

Нардеп Бакулин и его помощники не выходят на связь - Парубий

Подразделение киберразведки армии обороны Израиля предотвратило теракт на борту самолета авиакомпании из ОАЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА