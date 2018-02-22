На оккупированный Донбасс для ротации прибыли около 200 российских военных

Россия с целью ротации направила около 200 военнослужащих на оккупированную территорию Донецкой области, их разместили возле населенного пункта Мануйловка, сообщили в штабе АТО.

"Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров. По информации разведки штаба АТО, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований страны-агрессора, которых разместили на полигоне "Восточный" вблизи населенного пункта Мануйловка на временно оккупированной Донецкой области", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В штабе отмечают, что после "акклиматизации" эти военнослужащие заменят других российских военных, которые на ротационной основе находятся на должностях в так называемых соединениях и воинских частях незаконных вооруженных формированиях.

"Следует добавить, что с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" пребывание российских вооруженных сил, других военных формирований и деятельности оккупационных администраций РФ признаны незаконными и противоречащими нормам и принципам международного гуманитарного права", - напомнили в штабе АТО.