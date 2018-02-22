Суд обязал полицию начать расследование о похищении и незаконном выдворении Саакашвили по заявлению его защиты – адвокат

Печерский районный суд Киева 22 февраля своим решением обязал полицию начать расследование по заявлению адвокатов экс-президента Грузии Михеила Саакашвили о его похищении и незаконном выдворении, которое было подано ими 12 февраля в 15:30, вскоре после незаконного задержания политика военизированным спецподразделением в ресторане "Сулугуни".

Как сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Украина" защитник М.Саакашвили адвокат Руслан Чернолуцкий, суд обязал уполномоченных лиц Печерского райуправления Национальной полиции в Киеве внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения и начать расследование. Данное определение суда обжалованию не подлежит.

"Сразу же после инцидента с задержанием Михеила Саакашвили мы обратились в полицию и подали заявление о преступлении в отношении Саакашвили по факту незаконного похищения неизвестными военными и его выдворения. Так как в момент так называемого силового задержания ни одного официального документа и правового основания Михеилу Саакашвили не было предъявлено", - подчеркнул Руслан Чернолуцкий.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Адвокат Р.Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что М.Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов". В ведомстве считают, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".