Глава ФРБ Далласа призывает Федрезерв к терпеливому подходу к ужесточению политики в этом году

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в очередной раз призвал руководство американского центробанка к терпеливому подходу к ужесточению кредитно-денежной политики в этом году.

"Постепенное и терпеливое сокращение стимулирования повысит вероятность усиления экономического роста в США", - написал Р.Каплан в обзоре состояния американской экономики.

Согласно его оценкам, темпы инфляции в США ускорятся в течение этого года, и будет достигнут прогресс в плане движения к 2%-ному целевому показателю инфляции, установленному Федрезервом.

Влияние налоговой реформы на американскую экономику "почувствуется в 2018 году и в меньшей мере в 2019-2020 годах", отметил Р.Каплан.

"По нашим оценкам, безработица снизится с 4,1% примерно до 3,6% к концу текущего года", - заявил он.

Согласно прогнозу ФРБ Далласа, темпы роста ВВП США к 2020 году ослабнут до 1,75-2%.

По итогам 2017 года ВВП США увеличился на 2,5%, что стало наилучшим показателем с 2014 года, когда был зафиксирован подъем на 2,7%. Экономический рост в стране продолжался девятый год подряд.

Р.Каплан не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в 2018 году.