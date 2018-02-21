События

18:30 21.02.2018

Сутки в АТО: Двое раненых, один погибший

Сутки в АТО: Двое раненых, один погибший

В течение дня среды боевики использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения – крупнокалиберные артиллерийские системы и минометы, в результате чего был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины и еще двое бойцов получили ранения, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксировано 13 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников - получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП боевики вели огонь по украинским позициям у Троицкого. Минометы калибра 82-мм члены незаконных вооруженных формирований применили вблизи Новоалександровки и Катериновки. Также, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты сил АТО близ н.п.Луганское, Железное и Новолуганское. Из стрелкового оружия боевики провоцировали украинских военных у н.п.Зайцево.

"На Донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки", - говорится в сводке.

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