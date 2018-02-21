Суд отправил под ночной домашний арест двух фигурантов по делу мэра Одессы Труханова

Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста двум чиновникам Одесского городского совета, подозреваемым по делу о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, соответствующее решение суд принял 20 февраля.

"Речь идет о главе депутатской комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности Василии Шкрябае и директоре муниципального департамента коммунальной собственности Алексее Спекторе. Чиновники обязаны не покидать место жительства с 21:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения - 60 суток", - пишет издание.

Как сообщалось, 15 февраля 2018 года Соломенский райсуд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

Кроме того, в это же день суд отпустил заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана на поруки народных депутатов Александра Пресмана (группа "Видродження") и Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозиционный блок").

Суд также избрал меру пресечения фигуранту дела, по которому проходит мэр Одессы, – Петру Загодиренко в виде содержания плод стражей с правом залога в сумме 5,2 млн грн.

Всего по делу о злоупотреблениях, которые, по словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, привели к расхищению средств, объявлено восемь подозрений, пять из которых - должностным лицам Одесского горсовета, два - руководителям и учредителям частных предприятий, которые задействованы в указанной схеме и оценщику, который проводил оценку помещений ГП "Завод "Краян".

Как сообщил Н.Холодницкий, из восьми человек, которые уведомлены о подозрении, задержаны шестеро, а двое еще в розыске.

Детективы НАБУ и прокуроры САП 13 февраля 2018 года уведомили о подозрении четырех чиновников мэрии Одессы: действующего мэра Г.Труханова, вице-мэра П.Вугельмана, председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектра в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба бюджету Одессы через покупку здания ГП "Завод "Краян".

Детективы НАБУ и прокуроры САП 14 февраля задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и П.Вугельмана.