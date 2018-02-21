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18:17 21.02.2018

Суд отправил под ночной домашний арест двух фигурантов по делу мэра Одессы Труханова

Суд отправил под ночной домашний арест двух фигурантов по делу мэра Одессы Труханова

Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста двум чиновникам Одесского городского совета, подозреваемым по делу о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, соответствующее решение суд принял 20 февраля.

"Речь идет о главе депутатской комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности Василии Шкрябае и директоре муниципального департамента коммунальной собственности Алексее Спекторе. Чиновники обязаны не покидать место жительства с 21:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения - 60 суток", - пишет издание.

Как сообщалось, 15 февраля 2018 года Соломенский райсуд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

Кроме того, в это же день суд отпустил заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана на поруки народных депутатов Александра Пресмана (группа "Видродження") и Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозиционный блок").

Суд также избрал меру пресечения фигуранту дела, по которому проходит мэр Одессы, – Петру Загодиренко в виде содержания плод стражей с правом залога в сумме 5,2 млн грн.

Всего по делу о злоупотреблениях, которые, по словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, привели к расхищению средств, объявлено восемь подозрений, пять из которых - должностным лицам Одесского горсовета, два - руководителям и учредителям частных предприятий, которые задействованы в указанной схеме и оценщику, который проводил оценку помещений ГП "Завод "Краян".

Как сообщил Н.Холодницкий, из восьми человек, которые уведомлены о подозрении, задержаны шестеро, а двое еще в розыске.

Детективы НАБУ и прокуроры САП 13 февраля 2018 года уведомили о подозрении четырех чиновников мэрии Одессы: действующего мэра Г.Труханова, вице-мэра П.Вугельмана, председателя постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василия Шкрябая, директора департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектра в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме нанесения ущерба бюджету Одессы через покупку здания ГП "Завод "Краян".

Детективы НАБУ и прокуроры САП 14 февраля задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) Г.Труханова и П.Вугельмана.

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