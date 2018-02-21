События

14:48 21.02.2018

Судебный процесс над Януковичем имеет исключительно важное значение не только для Украины - Порошенко

Судебный процесс над Януковичем имеет исключительно важное значение не только для Украины - Порошенко

Судебный процесс по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича имеет значение для мирового сообщества

"Я считаю, что это вопрос (агрессии РФ - ИФ) не только политический, не только вопрос безопасности, это вопрос, в том числе, и сугубо юридический. В том числе и процесс, который сегодня происходит, имеет исключительно важное значение не только для Украины", - сказал П.Порошенко во время дачи показаний в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента В.Януковича в Оболонском районном суде Киева в среду.

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