События

14:23 21.02.2018

Заместитель госсекретаря США посетил мемориал Героев Небесной сотни

Заместитель госсекретаря США посетил мемориал Героев Небесной сотни

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливен (John Sullivan) посетил мемориал Героев Небесной сотни в Киеве, сообщает посольство США в Украине в среду.

"Сотня храбрых сердец пошли на невиданное самопожертвование ради ценностей, которые также разделяют и американцы ... Правительство США поддерживает народ Украины в его усилиях улучшить экономическую и политическую ситуацию, чтобы помочь этой прекрасной стране выполнить обещания Революции достоинства, а также укрепить ее в противостоянии агрессии", - говорится в сообщении посольства в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, заместитель государственного секретаря США Джон Салливен (John Sullivan) 21 февраля выступит в Дипломатической академии в Киеве с речью об американско-украинских отношениях. Начало мероприятия запланировано на 15.45.

Ранее Госдепартамент США сообщал о предстоящем визите заместителя госсекретаря в Украину и планирующихся встречах с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

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