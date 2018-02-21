Порошенко начал давать показания в режиме видеоконференции

Президент Украины Петр Порошенко в среду днем начал давать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции из администрации главы государства.

В рамках данного судебного процесса среди 44 свидетелей обвинения уже были допрошены секретарь СНБО Украины, бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-глава Совета министров АРК и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, экс-нардеп Андрей Сенченко.

Свидетелями со стороны обвинения также выступили бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, бывший и.о. министра иностранных дел, посол Украины в Польше Андрей Дещица и еще ряд украинских дипломатов.

Показания в суде дали ряд бывших и действующих высокопоставленных военнослужащих: бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх, командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, экс-начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Замана, бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Павел Шишолин; а также несколько военнослужащих Управления Государственной охраны Украины, которые отвечали за безопасность В.Януковича во время его президентства.

Адвокаты В.Януковича заявили 138 свидетелей, из которых суд удовлетворил 16, которые могут быть допрошены в случае их прибытия на заседание. В их числе экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента и экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев.

Суд также разрешил допрос бывшего командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка, бывшего командующего Военно-морских сил Украины и экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина, экс-начальника Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева, экс-главы МИД Украины Леонида Кожару.

Суд решил допросить еще бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря и экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого; старшего штурмана ГП "Украэрорух" Андрея Черткова, пилота и бывшего инструктора вертолета "AW-139" ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука, которые могут сообщить обстоятельства получения 22 февраля 2014 года указания от и.о. президента Александра Турчинова о возвращении вертолета с В.Януковичем в Харьков, откуда он тогда вылетел. Кроме того, суд согласился допросить трех из нескольких десятков заявленных защитой жителей Крыма.

Оболонский райсуд Киева начал рассматривать по существу уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене 26 июня 2017 года. 29 июня суд принял решение рассматривать это дело по специальной (заочной) процедуре в связи с неявкой обвиняемого в суд.

В.Янукович обвиняется в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства (ст. 110 и 111) Уголовного кодекса Украины.