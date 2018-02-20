События

18:44 20.02.2018

Один украинский военный погиб, трое ранены в зоне АТО во вторник

Один украинский военный погиб, трое ранены в зоне АТО во вторник

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили 8 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом, с начала суток зафиксировано 8 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

На Луганском направлении противник из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки НВФ нарушали перемирие из гранатометов.

На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, из минометов калибра 120-мм боевики вели огонь по укреплениям украинских военных возле н.п. Ломакино.

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Интерфакс-Украина
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