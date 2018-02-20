Порошенко ждет предложений о смене формата операции на Донбассе и кандидатуру командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от руководства Министерства обороны и Генерального штаба предложений по изменению формата антитеррористической операции и кандидатуру командующего Объединенных сил.

"Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе", - сказал он на заседании Военного кабинета во вторник, обращаясь с поручением к главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко, подчеркнув при этом, что ведущая роль в изменении формата АТО ложится на Минобороны.

По словам главы государства, этот закон фиксирует "наше право на самооборону, в соответствии с 51-й статьей устава ООН". "Уверен в том, что в данных условиях ведущая роль отпора агрессии ложится на плечи Вооруженных сил Украины", - указал он.