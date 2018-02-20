События

13:48 20.02.2018

В Киеве активисты националистических сил почтили память погибших вовремя Революции Достоинства

 В Киеве активисты националистических сил - ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и "С14" почтили память Героев Небесной Сотни, активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

.Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник к местам расстрелов активистов на Алее Героев Небесной Сотни пришли около 50-ти активистов с флагами своих объединений и государственными флагами Украины. Они почтили их память погибших минутной молчания и возложили цветы к местам расстрелов.

После этого возле места, определенного под строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства (напротив верхнего выхода из станции метро "Крещатик") прошла панихида.

Во вторник днем в центре столицы не очень многолюдно, ул.Крещатик частично перекрыта, на проезжей части возле Майдана Независимости установлены большие фотографии Героев Небесной Сотни.

Возле стелы Независимости размещены архитектурные проекты участников конкурса по избранию проекта Музея Революции Достоинства.

На ул.Институтской люди зажигают лампады и приносят цветы к местам гибели участников Революции Достоинства.

Обстановка в центре Киева спокойная.

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