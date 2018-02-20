Жованке из-за обстрела боевиков сгорел жилой дом

В Жованке Донецкой областной в результате вражеского обстрела сгорел жилой дом, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В Жованке сгорел жилой дом в результате обстрела, который совершили пророссийские наемники. Как доложил мне Владимир Веселкин, глава ВГА (военно-гражданской администрации - ИФ) Зайцево, рашисты стреляли трассирующими пулями из крупнокалиберного пулемета, намеренно целясь по жилым домам", - написал П.Жебривский на своей странице в соц сети Фейсбук во вторник.

По его словам, во время обстрела, когда один из домов загорелся, жители Жованки пытались самостоятельно потушить пожар до приезда сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, но спасти дом не смогли.

"К счастью, никто из людей не пострадал", - добавил глава Донецкой ОВГА.