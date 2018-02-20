События

11:52 20.02.2018

Пьяный мужчина ранил двоих человек и пытался скрыться на полицейском автомобиле

Пьяный мужчина ранил двоих человек и пытался скрыться на полицейском автомобиле

В с.Залесье Киевской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали вооруженного мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял по своим соседям и бросал гранаты, а затем пытался скрыться на автомобиле полиции.

"Во дворе по месту жительства мужчина в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Киевской области во вторник.

Во время задержания вооруженный мужчина угрожал убийством двум работникам полиции, бросил гранату и осуществил несколько прицельных выстрелов в сторону правоохранителей, после чего пытался завладеть служебным автомобилем и скрыться с места происшествия.

Правоохранители применили к правонарушителю меры физического воздействия и спецсредства, задержав злоумышленника.

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, злоумышленником оказался 53-летний местный житель, который ранее участвовал в проведении антитеррористической операции в составе Вооруженных сил Украины.

На месте происшествия полицейские изъяли 40 гильз калибра 5,45 мм, осколки гранаты Ф-1, две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет револьвер.

По выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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