Возведение Мемориала Героям Небесной Сотни имеет большой политический вес и отвечает ожиданиям общества – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность с точки зрения политики строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства.

"Сооружение Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства имеет большой политический вес и отвечает ожиданиям общества. Наш почетный долг - сохранить память об этих людях, наших современниках, и бережно передать ее будущим поколениям", - сообщается на странице П.Порошенко в соцсети Фейсбук во вторник.

В ходе пресс-конференции во вторник в Киеве, на которой были подведены итоги и представлен победитель конкурса проектов будущего Мемориала Героев Небесной Сотни, П.Порошенко отметил, что Мемориалом Героев Небесной Сотни должен быть проект, который точно смотрит в будущее, "ведь именно в будущее Украины смотрели погибшие Герои".

"Уже четыре года прошло со времени трагических событий 18–20 февраля, когда Украина потеряла 107 лучших своих сынов и дочерей, героев Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за то, чтобы остановить произвол, чтобы победить в борьбе за Украину", – добавил глава государства.

Председатель конкурсной комиссии Матиас Зауэрбрух (Германия) сообщил, что проект-победитель был разработан во Львове архитекторами Ириной Волынец и Марией Поцык. "Жюри единогласно согласилось с позицией, что он является самым подходящим проектом", - сказал М.Зауэрбрух.

Получившим признание конкурсной комиссии проектом, в частности, предусматривается разделение Аллеи на несколько частей: самой аллеи, холмов и парка, где будить находится символические монументы.

Как сообщалось, 19 февраля 2018 года президент Украины подписал закон "О внесении изменений в пункт 62 Раздел V "Заключительные положения" закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" по сооружению мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни". "Сооружение Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни возможно только по адресу "Аллея Героев Небесной Сотни". Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас, кто там был и держал оборону, а для каждого украинца в Украине и мире", - приводит слова П.Порошенко пресс-служба главы государства.

Подписанный президентом указ направлен на обеспечение строительства на земельных участках в районе Аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни.

Тогда же в пресс-службе президента напомнили, что 16 марта 2017 года вступил в силу закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Территория, которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни, будет состоять из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия "Гостиница" Украина".

Законом уточняется, что положение части третьей статьи 24 закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не будет распространяться на предоставление земельных участков в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.