Соломатина сообщила, что Печерский райсуд обязал полицию расследовать ее незаконное увольнение из НАПК

Экс-руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального антикоррупционного бюро Украины (НАПК) Анна Соломатина сообщила, что Печерский районный суд г.Киева обязал ГУ Национальной полиции г.Киева начать расследование против должностных лиц НАПК о ее незаконном увольнении.

"Печерский суд постановил: обязать уполномоченное лицо Печерского управления ГУ НП в г.Киеве внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению Соломатиной Анны об уголовном правонарушении от 07.12.2017 года, начать расследование против должностных лиц НАПК (о моем незаконном увольнении ст. 172), и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований", - написала А.Соломатина на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК А.Соломатина заявила, что проверки е-декларирования в НАПК фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу Нацагентства Наталью Корчак отстранить от выполнения обязанностей на время расследования.

Она также сообщила, что написала заявление об увольнении с занимаемой должности. Также заявления об увольнении с занимаемых должностей написали еще несколько человек, в том числе руководители других департаментов НАПК.

В НАПК заявили, что обнародованные А.Соломатиной данные не соответствуют действительности, ввиду чего подали в Шевченковский райсуд Киева иск с требованием опровергнуть озвученную информацию. "Гражданка Соломатина не занимает… должность руководителя департамента с 31 октября 2017 года. Обращаем внимание, что ее суждения носят сугубо субъективный характер, а информация является недостоверной и должна быть проверена судом", - заявили в Агентстве.

18 ноября А.Соломатина заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал расследование дела о злоупотреблениях в НАПК от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Службе безопасности Украины (СБУ). Она подчеркнула, что будет добиваться возвращения расследования по делу НАПК назад в НАБУ.

На следующий день А.Соломатина заявила, что опасается за свою жизнь и попросила предоставить ей охрану.

21 ноября Шевченковский районный суд г.Киева не принял к рассмотрению иск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к экс-руководителю департамента финансового контроля НАПК А.Соломатиной о защите деловой репутации.