"Грузинские снайперы" на Майдане – это миф, убежден адвокат Небесной Сотни

Присутствие так называемых "грузинских снайперов" на Майдане является одним из мифов, связанных с событиями Революции Достоинства, уверен адвокат семей Героев Небесной Сотни и потерпевших на Майдане Павел Дикань.

"В Святошинском суде действительно продолжаются многочисленные попытки вбросов какой-то информации, которая ничем не подтверждается, кроме чьих-то утверждений. Как, например, история с "грузинскими снайперами". Причем дело даже не в том, что это фейк. Главное то, что будет происходить. В какой-то стране, с которой у Украины нет договора о выдаче, по видео будет установлена связь с некими людьми, которые скажут, что они приезжали и стреляли в правоохранителей. И суд должен принимать это во внимание, потому что эти люди будут под присягой", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом П.Дикань указал, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого должны были допросить в суде как свидетеля, сейчас уже в Украине нет. "И мы не можем понять, будет он или нет. Это может быть по видеосвязи, но выглядеть это будет уже не так, чем когда человек приходит и лично присутствует", - отметил адвокат.

Он обратил внимание, что решение допрашивать "грузинских снайперов" в режиме видеоконференции Святошинский суд мотивировал равностью прав сторон, но есть вопрос, насколько он будет принимать во внимание их показания. "Любые показания свидетелей должны подтверждаться фактическими обстоятельствами, показаниями других свидетелей, наличием оружия, пуль, местоположения. Если они скажут, что въехали в Украину по поддельным паспортам, то тогда вопрос, по каким? Это все нужно проверять", - пояснил П.Дикань.

Адвокат Небесной Сотни подчеркнул, что вокруг Майдана существует много мифов. При этом он отметил, что действительно были факты гибели правоохранителей, и они расследуются.

"Недавно Генпрокуратура нашла кого-то и предъявила подозрение лицу, которое подозревается в стрельбе в сторону правоохранителей. Это важные факты, их тоже нужно расследовать, но это никоим образом не может быть основанием для оправдания тех, кто расстреливал безоружных людей, которые вытаскивали раненых. А эти люди находились при исполнении и их действия четко регулируются законом", - добавил он.

П.Дикань также не располагает какой-либо информацией о причастности к расстрелам на Майдане спецслужб Российской Федерации. "К тому же, в этой части мы не являемся стороной процесса, и у нас нет доступа к этим материалам. Но, насколько мне известно, даже если что-то и есть, то оно на данный момент еще не доведено до той стадии, когда это можно переводить уже в подозрение и обвинение", - сказал он.

Ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сказал, что данные, рассказанные так называемыми "грузинскими снайперами" Кобой Нергадзе, Александром Ревазишвили и Залоги Кваратескелия в фильме итальянского телеканала "Canale 5", не соответствуют развитию событий, хотя эту версию все равно нужно проверить.

"В фильме они говорят, что применяли оружие, а в заявлениях, которые адвокаты подозреваемых предоставляют суду, они утверждают, что являлись свидетелями. В любом случае, все это следует проверить, поэтому и важны были показания Саакашвили, ведь эти люди на него ссылаются, - они предоставляют документы, которые Саакашвили мог бы и прокомментировать в суде, в открытом процессе", - отметил он.

С.Горбатюк также отметил, что пока нет данных о непосредственном участии конкретных представителей спецслужб РФ в каких-то силовых действиях против активистов Майдана. "Сейчас речь идет об оказании помощи, но привела ли она к совершению преступлений, следствие даст ответ. Поставка спецсредств усиленного действия в качестве гуманитарной помощи также является косвенным доказательством, хотя и свидетельствует о подталкивании к силовому варианту", - пояснил он.

Как известно, в ноябре 2017 года итальянский "Canale 5", входящий в медиахолдинг Mediaset S. p.A. бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, показал фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина "Украина: скрытые истины". Он встретился с тремя гражданами Грузии Кобой Нергадзе, Александром Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, которые утверждают, что якобы именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников "Беркута".

19 декабря 2017 года Святошинский суд удовлетворил ходатайство защиты экс-"беркутовцев" о допросе К.Нергадзе и А.Ревазишвили в деле по убийствам активистов Майдана.

10 января 2018 года после допроса в Управлении СБУ в Киеве экс-президент Грузии М.Саакашвили сообщил, что его допросили по делу о расстрелах на Майдане в связи с "фактами" из передачи на итальянском телеканале. Он заявил, что информация о так называемых "грузинских снайперах" на Майдане зимой 2014 года не соответствует действительности.

На 13 февраля М.Саакашвили был вызван в качестве свидетеля в Святошинский суд Киева, но накануне 12 февраля был выдворен из Украины в Польшу, поскольку, по утверждению украинских властей, потерял законные основания находиться в Украине после въезда на ее территорию в сентябре в статусе лица без гражданства. Его адвокаты считают такие действия незаконными и обжаловали их в украинских судах и ЕСПЧ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства в разделе "Эксклюзивные интервью".