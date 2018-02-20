Полицейские задержали троих аферистов, незаконно отнимавших имущество у пенсионеров

Правоохранители Киевской области задержали двух мужчин средних лет и женщину, которые незаконно присвоили 2 квартиры у пенсионеров, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Подозреваемыми оказались жители Бориспольского района Киевской области – двое мужчин 31 и 36 лет и женщина 50-ти лет", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели санкционированные обыски в их домовладениях и изъяли документы, которые подтверждают факты незаконного завладения правами на недвижимое имущество.

"С начала 2017 злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров, в случае исчезновения которых никто ничего не заподозрит. Псевдоблаготворители входили в доверительные отношения со стариками, поили (тех – ИФ) неустановленными веществами и алкоголем, после чего обманом заставляли отдавать документы и ставить подписи под поручениями на квартиры. Для предотвращения срыва соглашения на право завладения квартирами аферисты похищали пожилых людей и незаконно удерживали в соседней Черниговской области", – рассказал начальник полиции области Дмитрий Ценов.

В настоящее время полицейские установили два факта, когда у пенсионеров отобрали квартиры. За ними следственное управление полиции Киевской области проводит досудебное расследование. Возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.