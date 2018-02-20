События

00:47 20.02.2018

В Генпрокуратуре надеются допросить Саакашвили в деле об убийствах на Майдане по видеоконференции

В Генпрокуратуре надеются допросить Саакашвили в деле об убийствах на Майдане по видеоконференции

Прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской рассчитывает, что удастся допросить экс-президента Грузии Михэила Саакашвили в деле по обвинению пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года по видеосвязи.

"Да, мы можем так утверждать. Вопрос в том, что Саакашвили был допрошен во время досудебного расследования и вопрос в том, что он не просто опроверг эту информацию, он привел такие факты, которые указывают на то, что эти события, на которые указывают "грузинские актеры" просто не могли происходить... Мы очень надеемся, что где бы он (М.Саакашвили - ИФ) не находился, удастся найти возможность, чтобы хотя бы в режиме видеоконференции он дал показания в суде", – сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

А.Донской утверждает, что отсутствие возможности провести допрос М.Саакашвили не приостановит процесс расследования.

"Поскольку этот вброс был, то он должен быть опровергнут. Без Саакашвили это сделать трудно, хотя не невозможно", – пояснил прокурор.

Кроме того, прокурор рассказал, что по делам связанных с событиями времен Майдана на данный момент введется процесс изъятия пуль из зданий. По его словам поиски пуль в отеле "Украина" велись и в первые дни при осмотре места событий, однако не велись высотные работы. "Хочу подтвердить, сейчас действительно идут высотные работы для того чтобы доставать пули из зданий", – пояснил прокурор.

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