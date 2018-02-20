Вятрович: В Польше за три года осквернили 15 украинских памятных мест

В Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе – на могилах, сообщил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятников не восстановили, власть не осудила вандализма", – отметил В.Вятрович

По его словам, в 2017 году тем временем произошло четыре акта осквернения польских памятников в Украине. Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включительно националистические).

"В конце все четыре места (в том числе не легализованные) восстановлено усилиями украинской стороны", – подчеркнул он.