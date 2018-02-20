События

00:22 20.02.2018

Вятрович: В Польше за три года осквернили 15 украинских памятных мест

Вятрович: В Польше за три года осквернили 15 украинских памятных мест

В Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе – на могилах, сообщил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятников не восстановили, власть не осудила вандализма", – отметил В.Вятрович

По его словам, в 2017 году тем временем произошло четыре акта осквернения польских памятников в Украине. Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включительно националистические).

"В конце все четыре места (в том числе не легализованные) восстановлено усилиями украинской стороны", – подчеркнул он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Директора департамента Днепропетровского горсовета обвиняют в государственных убытках в размере более 550 тыс. грн

Полицейские задержали троих аферистов, незаконно отнимавших имущество у пенсионеров

В Генпрокуратуре надеются допросить Саакашвили в деле об убийствах на Майдане по видеоконференции

Активная фаза боевых действий на Донбассе уже завершена - Гриценко

Без миротворцев невозможно будет вывести оккупационную администрацию с территории Донбасса

Финляндия готова направить миротворцев на Донбасс

Боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Главарь боевиков ОРЛО намерен принять участие в осенних "выборах" в оккупированном Луганске

Директор "Элита-центр" и его сообщник арестованы за вымогательство $50 тыс.

Украинцы Чехии и чешская общественность почтили память Героев Небесной Сотни

ПОСЛЕДНЕЕ

Член Еврокомиссии по экономике и финансам ожидает скорого выполнения Грецией условий программы экономического оздоровления

Жозе Падилья представил на Берлинале фильм "Операция "Шаровая молния" о захвате террористами самолета в 1976 году

Неизвестные похитили небольшую фигурку Швейка в центре Одессы

Нацполиция и Нацгвардия и дальше будут обеспечивать охрану судов и других органов судебной системы

Аваков: у ранившего полицейского у Соломенского райсуда было наградное оружие, приказ отменен, оружие изъято

Украине не требуется согласия ОРДЛО на введение миротворцев на Донбасс - Елисеев

17 человек погибли в Мозамбике из-за обрушения на дома горы мусора

Боец ВСУ погиб, еще четверо ранены на Донбассе с начала суток

ВСП: Снятие охраны с судов создает угрозу гражданам в суде, безопасность которых гарантирована Конституцией

Замначальника Харьковского погранотряда, "нацелившемуся" на должность в "МГБ "ЛНР", объявлено о подозрении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА