Без миротворцев невозможно будет вывести оккупационную администрацию с территории Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что без введения миротворческой миссии ООН на Донбасс невозможно будет вывести оккупационную администрацию с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Я искренне считаю, что если не ввести миротворческий компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

П.Климкин отметил, что для введения миссии необходимы два компонента. "Решение президента России и второе, каким именно образом ввести миротворцев таким образом, чтобы это сработало", – разъяснил министр.

Дипломат пояснил, что, по его мнению, логика России в вопросе миротворческой миссии заключается в том, чтобы дать старт миссии, а "потом выжимать из нас политические шаги, которые приведут к дестабилизации".

По мнению украинской стороны, миссия сразу же должна покрывать всю оккупированную территорию, также должен быть обеспечен минимальный уровень безопасности, после чего состоится введение полицейской миссии.

Министр добавил, что, по его мнению, "Россия должна выйти, а миротворцы зайти, все остальные опции – это заморозка".

Он уточнил, что на поэтапное развертывание миссии необходимо 6-9 месяцев.