События

22:41 19.02.2018

Член Еврокомиссии по экономике и финансам ожидает скорого выполнения Грецией условий программы экономического оздоровления

Греция совершила впечатляющий прогресс в выполнении приоритетных условий, необходимых для завершения третьего обзора выполнения программы экономического оздоровления страны, заявил член Европейской комиссии по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Действительно, очень значительный прогресс проделан за эти последние недели при выполнении 108 условий из 110. Я бы сказал, что 99% третьего обзора теперь выполнены, пусть даже 108 из 110 это не вполне 99%", - сказал еврокомиссар вечером в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Еврогруппы - совета министров финансов стран зоны евро.

"Я верю, что эти два последних условия будут быстро реализованы, чтобы позволить окончательно завершить этот третий обзор с целью принять решение на наших ближайших заседаниях о последующей выплате (помощи - ИФ)", - отметил П.Московиси.

Он объявил, что "через шесть месяцев, день в день, программа финансовой помощи Греции завершится".

"Мы должны сделать все, чтобы успешно завершить программу этим летом. Не просто завершить, а завершить успешным образом и в позитивном ключе", - призвал член Еврокомиссии.

"У меня нет никаких сомнений, что так оно и будет, если все вовлеченные в программу стороны будут придерживаться серьезных и конструктивных обязательств, которыми характеризовалось эти последние месяцы состояние умов, ныне разделяемое всеми", - добавил он.

П.Московиси сообщил, что со следующего понедельника представители институтов-кредиторов Греции начнут первую миссию в Афинах в рамках уже четвертого и последнего обзора выполнения программы. Они не станут дожидаться официального завершения третьего обзора для начала работы над четвертым, так как ожидается, что третий будет скоро закончен.

Целью этой миссии является согласование плана действий, чтобы в мае все условия, предусмотренные этим обзором, были выполнены, и Еврогруппа смогла принять необходимые решения. "И решающая встреча - это заседание Еврогруппы в Люксембурге 21 июня", - сообщил еврокомиссар по экономике и финансам.

Он пообещал, что в этом году Греция станет "нормальной страной еврозоны", хотя ей еще предстоит работа после программы, чтобы закрепить стабильность своей экономики на последующие годы.

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