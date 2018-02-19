Жозе Падилья представил на Берлинале фильм "Операция "Шаровая молния" о захвате террористами самолета в 1976 году

Фильм "Операция "Шаровая молния" с Розамунд Пайк и Дэниэлом Брюлем с нового ракурса покажет процесс переговоров представителей власти и террористов, утверждает режиссер картины Жозе Падилья.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о рейде особых подразделений Армии обороны Израиля для освобождения пассажиров самолёта компании "Air France", захваченного террористами в 1976 году.

"Когда речь идет о переговорах с террористами, это всегда сложный вопрос. В моем фильме израильские политики, государства, которые не ведут таких переговоров, стояли перед дилеммой - начать обсуждать этот вопрос или смотреть, как погибают их граждане. Самым сложным для политиков было прийти к согласию по поводу итогового решения, отсутствие которого означало бы большие трудности. Такую же ситуацию мы наблюдаем и сейчас - Израиль и Палестина очень сложно идут на переговоры", - сказал режиссёр картины Жозе Падилья в понедельник журналистам, представляя картину на Берлинале.

По его словам, в своей работе он хотел бы по-новому взглянуть на произошедшие события.

"Это военная история, что обычно выглядит как истории о террористах, которые игнорируют взаимоотношения между заложниками и захватчиками, а также политический аспект. Мне хотелось избежать этого и взглянуть на такую ситуацию под другим углом", - пояснил режиссёр.

Триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает об операции по освобождению заложников, когда террористы в 1976 году захватили самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. После того, как дипломатического решения вопроса за 7 дней не было найдено, израильскими властями был разработан смелый план спасения заложников.