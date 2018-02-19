События

20:18 19.02.2018

Нацполиция и Нацгвардия и дальше будут обеспечивать охрану судов и других органов судебной системы

Нацполиция и Нацгвардия и дальше будут обеспечивать охрану судов и других органов судебной системы

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что Нацполиция и Нацгвардия продолжат обеспечивать охрану помещений судебной системы власти, однако призывает уполномоченные органы как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать в соответствии с постановлением КМУ № 906 от 9 ноября 2015 "Об обеспечении охраны судов, других органов и учреждений судебной системы, а также учреждений судебных экспертиз", охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник вечером пресс-службой МВД Украины.

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