События

19:45 19.02.2018

Аваков: у ранившего полицейского у Соломенского райсуда было наградное оружие, приказ отменен, оружие изъято

Аваков: у ранившего полицейского у Соломенского райсуда было наградное оружие, приказ отменен, оружие изъято

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что отменил приказ о награждении наградным оружием мужчины, который 15 февраля во время избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову возле здания Соломенского райсуда Киева применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.

"Да наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями – увы – это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал А.Аваков в комментариях к своему посту в соцсети Фейсбук о том, что судья Шевченковского суда Киева отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов.

Как сообщалось, 15 февраля во время избрания меры пресечения Г.Труханову возле здания Соломенского райсуда Киева периодически возникали столкновения. В тот день в районное управление полиции были доставлены 36 активных участников столкновения возле суда, среди них – мужчина, который применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.

По информации народного депутата Егора Соболева, Шевченковский райсуд Киева отпустил трех участников столкновений на поруки нардепов: активиста движения "Визволення" Александра Федорченко (позывной "Брест"), добровольца "Донбасса" Николая Чудовского (позывной "Чудо"), добровольца из Грузии Луку Чхетия (позывной "Лука"). По информации СМИ, один из них мог ранить полицейского.

В связи с этим А.Аваков выразил возмущение тем, что суд отпустил на поруки народных депутатов мужчину, ранившего полицейского. Он также заявил, что намерен внести проект постановления о прекращении функций охраны судов со стороны Нацполиции и Нацгвардии, а также просит премьер-министра Владимира Гройсмана созвать внеочередное заседание правительства.

"С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. (…) В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!" – написал глава МВД на странице в Фейсбуке в понедельник.

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Интерфакс-Украина
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