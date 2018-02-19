17 человек погибли в Мозамбике из-за обрушения на дома горы мусора

Обрушение горы мусора в столице Мозамбика Мапуту привело к гибели 17 человек, передает в понедельник португальское агентство "Луза".

"Кучи мусора обрушились на дома, многие семьи в этот момент находились внутри зданий", - сказала в интервью агентству министр по чрезвычайным ситуациям страны Фатима Белшуир.

В результате инцидента еще несколько зданий оказались разрушены или повреждены, но некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.

Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии, вероятно, увеличится после завершения поисковых работ.