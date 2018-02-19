События

18:30 19.02.2018

Боец ВСУ погиб, еще четверо ранены на Донбассе с начала суток

Боец ВСУ погиб, еще четверо ранены на Донбассе с начала суток

Боевики продолжают обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО на Донбассе из запрещенного минскими договоренностями вооружения, в результате чего один военнослужащий погиб, один был ранен и еще один получил боевую травму, а при подрыве на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое украинских военных.

" В целом, с начала суток, враг провел 9 обстрелов. В результате огня агрессора погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

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