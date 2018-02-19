В Луганской области пограничники остановили "КамАЗ" с двумя тоннами лущеных орехов

Грузовой автомобиль "КамАЗ" без номерных знаков задержали пограничники в ночь на понедельник возле границы с РФ, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"В автомобиле находилось почти 200 ящиков лущеных орехов общим весом около 2 тонн. Предварительная сумма оценки груза, который пытался переместить 25-летний житель Луганщины, составляет около 400 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что остановить грузовик удалось в результате реализации информации оперативных подразделений Госпогранслужбы в направлении с.Козлово Новопсковского района Луганской области и с.Лозовое Ровеньского района Белгородской области РФ. "Водитель покинул автомобиль и пытался убежать, однако был задержан пограничным нарядом отдела "Белолуцк" Луганского отряда", - рассказали в ведомстве.

На задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.204-1 КУпАП "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".