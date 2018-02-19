Полиция задержала троих жителей пригорода Киева, которые, угрожая гранатой, требовали выручку на АЗС

Правоохранители задержали троих мужчин, жителей пригорода Киева, которые, угрожая гранатой, требовали выручку у диспетчера на автозаправочной станции в пгт Иванков (Киевская обл.).

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, около 6.00 в понедельник на территорию АЗС в пгт Иванков зашли неизвестные, постучали в окошко диспетчера и, угрожая гранатой, потребовали выручку. 59-летний дежурный нажал тревожную кнопку, и нападавшие скрылись.

Работник АЗС сообщил прибывшей вскоре полиции приметы злоумышленников и автомобиля, на котором они передвигались.

Мужчин задержали через два часа в селе Шпили. Возле местного бара патрульные заметили машину с иностранными номерами, похожую на разыскиваемую, трое подозреваемых находились внутри заведения. Их задержали без сопротивления.

Как выяснилось, все задержанные - жители пригорода столицы в возрасте 23-26 лет.

Во время обыска в салоне авто полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5 и запал.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.