События

12:53 19.02.2018

СБУ поймала на взятке председателя сельсовета в Одесской области

СБУ поймала на взятке председателя сельсовета в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке председателя сельсовета одного из районов Одесской области.

Как сообщила пресс-служба управления СБУ в Одесской области, председатель и сотрудник сельсовета требовали от местного предпринимателя $20 тыс: в эту сумму злоумышленники оценили легализацию прав собственности на десять земельных участков на территории поселкового совета, на которых коммерсант уже начал бизнес.

Сотрудники СБУ задержали чиновников при получении всей суммы взятки на выезде из районного центра.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются другие возможные факты противоправной̈ деятельности задержанных.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о председателе одного из сельсоветов Беляевского района Одесской области.

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Интерфакс-Украина
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